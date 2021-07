Siebenschläfer ist Tier des Jahres

So anspruchsvoll die Pflege der Findelkinder auch war - es hat sich ausgezahlt. Alle konnten erfolgreich ausgewildert werden, nachdem sie im Freigehege eines Wildtierinstituts genug an Gewicht zugelegt hatten. Einem Leben in der freien Natur stand nichts mehr Weg, und sie haben es hoffentlich bis zum nächsten Winter geschafft.

Siebenschläfer sind übrigens Weltrekordhalter, wenn es um den Winterschlaf geht. Die Tiere ziehen sich dafür in manchen Jahren bis zu 11 Monate in ihren Unterschlupf zurück. Der Siebenschläfer nutzt den Winterschlaf, um die kalte, nahrungsarme Jahreszeit zu überleben und seinen Fressfeinden auszuweichen.