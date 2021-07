Mit dem Zug direkt von Bregenz nach Berlin

In acht Stunden von Berlin nach Bregenz, in acht Stunden von Bregenz nach Berlin - ohne Umsteigen, in modernen ICE-Garnituren der Deutschen Bahn. Der Zug verkehrt jeweils an Samstagen, und zwar vom 3. Juli bis zum 11. September - also in der klassischen Sommerurlaubszeit. Bislang war es für Urlaubsgäste überaus mühsam, nach Vorarlberg mit der Bahn zu reisen. Das hat sich dank der Elektrifizierung und dem sukzessiven Ausbau der Bahnstrecken in Süddeutschland allerdings geändert, mittlerweile verkehren beispielsweise die Züge zwischen München und Bregenz im Zwei-Stunden-Takt. Die Nachfrage dürfte durchaus gegeben sein, gehört die Bodenseeregion doch zu beliebtesten Urlaubsdestinationen der Deutschen. Allein Vorarlberg zählt im Sommer fast 700.000 Gäste aus dem Nachbarland, das somit der mit Abstand wichtigste Markt ist.