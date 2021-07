„ÖVP hat Wolf-Anträge seit Jahren abgelehnt“

An der Wolfs-Demonstration am Samstag in Innsbruck nahmen auch die Freiheitlichen teil, unter ihnen Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser, den das Thema bereits mehrere Jahre umtreibt. „Es war eine überaus beeindruckende Kundgebung und ein lauter Hilferuf der Berglandwirtschaft an die Politik, Problemwölfe endlich entnehmen zu dürfen, damit die Almen weiter bestellt werden können“, sind sich die Freiheitlichen einig. „Seit zwei Jahren bringen wir im Parlament Anträge zur Reduktion des Schutzstatus des Wolfes ein, aber diese Anträge wurden immer wieder von der ÖVP abgelehnt“, kritisiert Hauser die Volkspartei.