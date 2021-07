19-Jähriger überstand Autoabsturz fast unverletzt

Am Samstagabend ist ein 19-jähriger Egger auf der Fahrt nach Dornbirn mit seinem Wagen von der Wälderstraße (L49) abgekommen und in weiterer Folge eine steile Böschung hinuntergedonnert - erst nach rund 20 Metern kam sein Auto auf dem Dach liegend in einem Bachbett zum Stillstand.