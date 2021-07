„Ich verstehe es bis heute nicht wirklich“

Tiroler Frühkartoffel bis August in den Regalen

Apropos: Emsiges Treiben auf dem Ginerhof, kürzlich startete die Ernte der Frühkartoffeln. „Das tun wir Bauern am liebsten: Die Tiroler mit Tiroler Produkten versorgen“, und da ist es wieder, das Leuchten in den Augen des Vielarbeiters. In allen großen Lebensmittelketten seien ab nun bis August Tiroler Frühkartoffeln zu haben. Es sei trotz des kalten Mai ein gutes Jahr. Auch für viele anderen Gemüsesorten, die ebenfalls schon den Weg in die Regale finden. „Heuer habe ich zum ersten Mal grünen Spargel geerntet“, grinst Giner, „die Nachfrage ist super, obwohl wir etwas teurer sind.“