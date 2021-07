Nach Aus der „Eule“: Therapien für Kinder gerettet

„Das Wohl der Kinder und Jugendlichen hat für mich höchste Priorität“, stellt LR Fischer fest. Nach der Entscheidung der Lebenshilfe, das Angebot der „Eule“ nicht fortzuführen, wurde umgehend nach neuen Lösungen gesucht. Für Fischer war klar: Neue Partner müssen an den Tisch! Diese wurden nun offenbar gefunden. Das Diakoniewerk, das im Auftrag des Landes und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bereits das Kinderzentrum „forkids“ in Kitzbühel geführt hat, will nun in ganz Tirol als Betreiber der Therapiezentren aktiv werden. Die Tirol Kliniken sollen, basierend auf ihrem medizinischen Know-how, künftig die Diagnostik in komplexen Fällen übernehmen und die medizinische Qualitätssicherung anbieten.