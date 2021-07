Grazer Aussteiger im Dickicht neuer Netzwerke

Dass wir in Zeiten von Klimakrise und Ressourcenverschwendung unser Verhältnis zur Natur neu überdenken müssen, scheint allen klar. Doch wie genau kann diese neue Beziehung aussehen? Dieser Frage geht das Theater im Bahnhof in „Donna Haraway darf Graz doch noch nicht verlassen“ in spektakulärer Kulisse nach.