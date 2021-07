Mit Kraft der Sonne in Parndorf Strom gewinnen

Die insgesamt damit nun vier Anlagen der oekostrom AG befinden sich nicht nur in Österreich, sondern auch in der benachbarten Slowakei. Besonders erfreut ist der Vorstandssprecher Ulrich Streibl, dass innerhalb kurzer Zeit nicht nur die Finanzierung der Windkraft-Repowering Projekte in Parndorf unter Dach und Fach gebracht werden konnten, sondern auch gleich die größte Fotovoltaikanlage in Betrieb geht.