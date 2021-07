Die Natur bietet keine 100-prozentige Sicherheit

Höhere Gewalt

Der ebenfalls äußerst beliebte Wanderweg von Strass im Zillertal hinauf zur Wallfahrtskirche Maria Brettfall blieb freilich nur rund einen Tag lang gesperrt. „Der Landesgeologe hat sich die Situation genau angeschaut, am Tag nach dem Unfall hat in unserem Auftrag eine Fachfirma sämtliche losen Steine in dem Gebiet weggeräumt“, sagt die Strasser Vizebürgermeisterin Julia Valtingojer. Nichts – auch nicht die Wetterverhältnisse – hätten im Vorhinein auf den verhängnisvollen Steinschlag hingedeutet, betont sie. Laut Gutachten habe es sich um höhere Gewalt gehandelt.