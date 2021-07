Anif bereit für die Salzburger Tennis-Festspiele

Anif will sich als drittgrößtes Herren-Turnier in Österreich nach Wien und Kitzbühel etablieren. Was für Österreichs Tennis-Asse nur von Vorteil wäre. So wird etwa Thiem-Kumpel Dennis Novak in Anif versuchen, sich ein Stück weiter in die Top 100 vorzuarbeiten. Es kann sich aber auch der Staatsmeister in die Auslage spielen, der Samstag im Finale in Oberpullendorf (Burgenland) zwischen Sebastian Ofner und Max Neuchrist ermittelt wird und eine Wildcard erhält.