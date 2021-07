Italien-Team lässt im Flieger Spinazzola hochleben

Ich wir haben Spinazzola in Erinnerung. Er gab den Assist zum 1:0 von Federico Chiesa im Achtelfinale gegen Österreich. Es war seine EM, seine Leistungen als Linksverteidiger hätten ihn zum besten Spieler des Turniers machen können. Auch gegen Belgien verhinderte er in der 61. Minute mit großem Einsatz einen Treffer von Belgiens Romelu Lukaku zum möglichen 2:2 verhindert. Dann. in der 76. Minute war seine EURO zu Ende: Ohne gegnerische Einwirkung musste er ein Sprint-Duell abbrechen und blieb verletzt am Boden liegen.