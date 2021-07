England: Der Gehasste als größte Hoffnung!

Zwei Tore in 45 Spielen

Der mit 65 Länderspielen die meisten im Kader hat, 17 Tore (15 in den letzten 20 Spielen) und 22 Vorlagen stehen auf der Haben-Seite. Allerdings wirken die Vorurteile aus der Anfangszeit nach, als ihm nur zwei Tore in 45 (!) Partien gelangen. Bei einem Test in Dublin 2015 pfiffen ihn eigene Fans aus, nach einem 1:1 gegen Russland bei der EM 2016 reagierte Sterling auf die Anfeindungen mit einer Mitteilung in den sozialen Medien, Hashtag: „The Hated One“, der Gehasste.