Volksschüler schossen Steine auf fahrendes Auto

Eine 27-Jährige fuhr am Freitag um 11.55 Uhr in Unterweißenbach im Bereich Ortszentrum auf Höhe Markt 63. Dabei kamen ihr am Gehsteig zwei Burschen im Volksschulalter entgegen. Als die Pkw-Lenkerin auf Höhe der Burschen fuhr, fingen diese an Steine gegen die Beifahrerseite des Pkw zu werfen.