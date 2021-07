Formel-1-Star Giovinazzi ist bereit fürs EM-Spiel

Der Red Bull Ring ist an diesem Wochenende in der Steiermark in aller Munde. Am Nachmittag steigt das zweite freie Training. Alfa-Pilot Antonio Giovinazzi schlenderte in Spielberg schon im Italien-Trikot durch die Boxengasse, ist bereit für das Fußball-EM-Viertelfinale am Abend gegen Belgien.