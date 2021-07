Aufklärung soll die Impfquote heben

Delta-Variante bringt die Alarmbereitschaft

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 2,7 ist Salzburg von einer vierten Welle gerade so weit entfernt wie schon lange nicht mehr. Trotzdem ist das Land wegen der ansteckenderen Delta-Mutation in Alarmbereitschaft. So sei wieder mit einer Steigerung der Ansteckungszahlen zu rechnen, wenn der Anteil der Delta-Variante auf über 40 Prozent klettert. Vergangene Woche war rund ein Drittel der neuen Fälle der Delta-Variation zugehörig. In England oder Israel ist die Mutation schon auf dem Vormarsch. Augenmerk wird im Sommer deswegen auch auf der Situation in den Urlaubsländern liegen.