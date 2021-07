Waldbrand bei Gritzer Alm wegen Blitzeinschlag

Durch das Unwetter am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in St. Veit im Defereggental kam es im Bereich der Gritzer Alm zu einem Waldbrand: Ein Blitz ist in einem Baum eingeschlagen, eine Baumgruppe stand in Flammen. Die Löscharbeiten mussten gegen 21.30 Uhr eingestellt werden. Heute Morgen sind erneut Rauchentwicklungen entstanden, der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen ...