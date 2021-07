Krebs-Drama um Gmundens Meistertrainer Mirolybov

Wichtiger Teil der Swans-Familie

Weshalb es auch nie ein Thema war, dass die Traunsee-Korbjäger ohne Mirolybov in die neue Saison gehen. Zumal der so akribische Arbeiter mit seiner bodenständigen Art einen wichtigen Platz in der Swans-Familie einnimmt. „Gerade haben wir noch gemeinsam gefeiert, die Diagnose hat uns natürlich getroffen. Aber er wird das schaffen, er ist ein Kämpfer“, sagt Kapitän Enis Murati.