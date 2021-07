Schwere Krankheit: Große Sorge um Schlepper-Hunde

Parvovirose gilt vor allem für Welpen als sehr gefährliche Krankheit, sie verursacht hohes Fieber, Erbrechen und Durchfall. Für zumindest zwei der 13 geretteten Welpen war sie auch tödlich. „Sie wurden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt, es fehlten ihnen die Abwehrkräfte der Muttermilch“, erklärt Beatrice Schneider, die mit ihrem Team im Tierheim Brunn, Bezirk Mödling, noch um das Leben der anderen elf Welpen kämpft. Sie müssen regelmäßig in das Tierspital der Veterinärmedizinischen Universität Wien. „Wir hoffen, sie schaffen es“, so Schneider, die auch finanziell an die Grenzen kommt. Mehr als 6000 Euro kostete bislang die Behandlung der illegal ins Land gebrachten Fellnasen.