Nach Herzinfarkt ins Krankenhaus nach Eisenstadt

Optimale Versorgung

Der C 16 in Oberwart ist wesentlicher Bestandteil der notfallmedizinischen Versorgung des Südburgenlandes, der angrenzenden Oststeiermark sowie der Buckligen Welt in Niederösterreich. Neben Primäreinsätzen, bei denen direkt zum Notfallort geflogen wird, werden auch sogenannte Sekundärtransporte durchgeführt. Dabei handelt es sich um Verlegungsflüge von einem Krankenhaus in ein anderes, wo eine optimale weitere Versorgungen in Spezialabteilungen gewährleistet werden kann.