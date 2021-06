Stift kauft Ex-Sony-Areal in Salzburg

Die Japaner haben den Standort schon 2016 verkauft und die Fertigung mittlerweile nach Thalgau verlegt. Das riesige Grundstück stand zuletzt im Eigentum eines Wiener Immobilienentwicklers, der es nun für 23,6 Millionen Euro an die Chorherren aus Klosterneuburg verkaufte. Das frühere Sony-Gebäude, das jetzt an mehrere Firmen vermietet ist, befindet sich hingegen über ein hundertjähriges Baurecht im Eigentum einer anderen Immobilienfirma. Daran soll sich nichts ändern: „Wir haben den Baurechtsnehmer übernommen. Die Einnahmen aus dem Baurecht dienen zur Finanzierung des Stifts und der Seelsorge“, so ein Sprecher.