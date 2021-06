Mordverfahren gegen Jugendliche: Die Zahlen

Nach dem grausamen Mord an einem erst 13 Jahre alten Mädchen, das am Wochenende tot auf einem Grünstreifen neben der Viktor-Kaplan-Straße in der Wiener Donaustadt aufgefunden worden war, stehen zwei Burschen im Alter von 16 und 18 Jahren unter dringendem Tatverdacht. Sie sollen die junge Tullnerin unter Drogen gesetzt, missbraucht und schließlich getötet haben. Wie oft Tötungsdelikte von Jugendlichen in Österreich begangen werden, zeigen Zahlen, die das Justizministerium zur Verfügung stellte.