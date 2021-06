Polizist überfahren: Teilbedingte Haft für Witwe

13 Jahre kannten sie einander: Andi, ein Wiener Polizist (54), und die nunmehr Angeklagte. Sie half zeitweilig in Gasthäusern aus. Auch in jenem Lokal, das sich am Rande eines Campingplatzes in Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) befindet. Diesen Rückzugsort liebten die beiden. „Unser Traum war ein kleines Häuschen am Land“, erzählt die Angeklagte. Bis dahin sollte eine kleine Hütte reichen. Erst im Jahr 2018 hatten die beiden geheiratet.