Wie holen Sie Wien aus dem Hitze-Wahnsinn?

Thema Verkehr: Wien will nicht Paris werden

Bei einem wichtigen Thema will niemand anecken: Lobautunnel und die Stadtstraße. Während in anderen Städte wie Paris Grünflächen den Raum erobern, sind es bei uns Blechlawinen. „Wir stehen dem Tunnel sehr skeptisch gegenüber“, so Wiederkehr. Aber: die Planungs- und Projektarbeiten seien bereits zu weit fortgeschritten. Ausweichendes aus den SPÖ-Büros. Wurde in der Vergangenheit fixiert. Pech gehabt.