Hochprozentiges aus Erdbeer-Stand gestohlen

Dreister Coup in Gmünd. Eine unbekannte Diebin langte bei einem Erdbeer-Stand fleißig zu. Früchte gerieten aber nicht in ihr Visier, denn die Täterin hatte es ausschließlich auf teure Spirituosen wie Liköre und Brände abgesehen. Eine Frau wurde am Ort des Verbrechens gesehen, die örtliche Polizei fahndet auf Hochtouren.