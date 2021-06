Mit voller Wucht gegen Brückenpfeiler - Lenker tot

Tödlicher Unfall in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck: Ein 23-jähriger Autolenker, der angeblich viel zu schnell unterwegs war, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler. Der Einheimische starb kurze Zeit später in der Klinik, sein Beifahrer (30) überlebte schwer verletzt.