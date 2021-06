Abstände zwischen den Impfungen werden verkürzt

Impfkampagne gestartet

Mit einer Impfkampagne, die noch in dieser Woche startet, soll ebenfalls auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, sich durch eine Impfung gegen das gefährliche Virus zu schützen. Geimpft wird bei 340 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie in den Impfstraßen des Landes. Auch in dieser Woche sollen 12.000 Impfdosen in den Impfstraßen und mehr als 24.100 weitere Dosen bei den niedergelassenen Ärzten verabreicht werden.