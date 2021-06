60-Jährige überwies ihrer „Liebe“ Geld für Ticket

Die Frau hatte via Socialmedia einen vermeintlichen österreichischen Soldaten kennengelernt, der seinen Dienst im Ausland versieht. Nach längerem Schreiben bzw. Kennenlernen war der vermeintliche Soldat bereit, seine „Liebe“ aufzusuchen, wobei er mehrere Tausend Euro für das Flugticket nach Österreich brauchen würde. Nachdem die Frau den Betrag überwiesen hatte, gab der vermeintliche Soldat an, dass er auf dem Weg zum Flughafen überfallen und in Geiselhaft genommen worden war. Für die Freilassung würde er weitere 10.000 Euro brauchen. Diesen Betrag überwies die 60-Jährige zum Glück nicht, sondern erstattete am Montag die Anzeige.