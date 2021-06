Sturz nach Überholmanöver: Biker schwer verletzt

Fataler Unfall am Sonntagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Ein 23-jähriger Motorradfahrer kam nach einem Überholmanöver zu Sturz, krachte mehrmals gegen die Leitschiene und wurde letztlich in den Straßengraben geschleudert. Der Einheimische erlitt schwere Verletzungen.