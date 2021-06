ÖFB-Boss will mit „Geist von Wembley“ zur WM

Für die ÖFB-Auswahl ging es Sonntagmittag zurück in ihr EM-Quartier nach Seefeld. Dort stand laut Windtner noch ein gemeinsames Abschlussessen an. „It‘s hard to say goodbye“, sagte der 70-Jährige - einerseits, weil das Team in den vergangenen vier Wochen so zusammengewachsen sei, andererseits „weil wir wirklich unglücklich ausgeschieden sind. Eine Niederlage, speziell in der Form, tut immer weh.“