Am Heimweg von Alm mit Auto 30 Meter abgestürzt

Fataler Unfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Zillertal: Ein 23-jähriger Einheimischer kam am Heimweg von einer Alm mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. Der Lenker war laut Polizei betrunken - er und zwei weitere Insassen zogen sich erhebliche Verletzungen zu.