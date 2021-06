Autolenkerin mit 148 Haftbefehlen gesucht

Beide in Haft

Die Beamten staunten nicht schlecht, als diese auch die 29-jährige Fahrerin im Fahndungssystem überprüften. Die Rumänin wurde mit sage und schreibe 148 Haftbefehlen gesucht., da sie Geldbußen wegen vieler begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht bezahlte. Mittlerweile hatten sich die Geldbußen mit den Kosten auf fast 10.000 Euro summiert. Da der Mann seine Geldstrafe wegen Betrugs in Höhe von 1.800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis nach Passau eingeliefert und muss nun 100 Tage absitzen. Seine Ehefrau darf die nächsten 188 Tage in der Justizanstalt Regensburg verbringen. Beide wurden zudem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.