Tresore aus Hotel in Bad Kleinkirchheim geklaut

Zwischen 0 und 6.20 Uhr dürften die Einbrecher in das Hotel in Bad Kleinkirchheim eingestiegen sein. Durch das Aufbrechen der Eingangstüre und der Türe zur Rezeption drangen sie in das Gebäude ein. Dann durchwühlten die Täter die Büroräume und rissen zwei Möbeltresore aus den Verankerungen. Diese nahmen sie mit - darin verstaut war eine Bargeldsumme in unbekannter Höhe.