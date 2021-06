Rapid berichtet von „Veränderung im Trainerteam“

Jovanovic gehörte einst der legendären grün-weißen 96er-Partie an, die Meister wurde und ins Europacup-Finale einzog. 1995 gewann er auch den Cup. Dem Trainerteam von Rapids Zweier-Mannschaft gehört Jovanovic seit 2015 an. „Mit ihm als Cheftrainer soll der erfolgreiche Weg vom vergangenen Frühjahr in der 2. Liga weitergegangen werden, denn der zertifizierte UEFA A-Lizenz Besitzer war schon in der vergangenen Spielzeit als Co-Trainer mitverantwortlich für den Aufschwung im Frühjahr“, heißt es ind er Rapid-Aussendung.