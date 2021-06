Nun kommt doch das Alkoholverbot auf der Pipeline

Gefährliche Situationen

Notwendig wurde das Alkoholverbot aus Sicht von Ritsch nicht nur wegen der Lärmbelästigung bis in die Morgenstunden, sondern weil es offenbar vermehrt zu brenzligen Situationen auf der Pipeline gekommen ist. Vor allem im Bereich der Bahnübergänge soll es zu gefährlichen und „besorgniserregenden Szenen“ gekommen sein. Auch deshalb, weil die Pipeline von immer mehr Jugendlichen besucht wird. Und so betont die Stadt auch, dass das Alkohol- und Musikverbot in erster Linie der Sicherheit der Partypeople dienen soll.