Hühnerhirn als Superfood und schräge Alk-Beichten

Wie oft denken Sie sich beim Lesen der Schlagzeilen „Echt Jetzt?“. In dieser Sendung ist der Name gleich Programm. In der skurrilen Promi-Show von und mit Sasa Schwarzjirg werden jene Themen der Woche zerpflückt, die eigentlich nur noch für Kopfschütteln sorgen. Gestaunt, gelacht und geplaudert wird diesmal mit diesen prominenten Gästen: Society-Lady Chrisitna Lugner, Profikoch Bernie Rieder, Musiker Andy Lee Lang und Drag-Queen Tamara Mascara. Die Themen reichen von Ekel-Delikatessen, die angeblich das Leben verlängern bis hin zu Erwachsenen, die mit täuschend echten Babypuppen spielen - und es wird die ein oder andere Alkohol-Beichte abgelegt!