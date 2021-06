Sturm-Allrounder hat keinen Transferstress

Sehr gut, setzen! An der vergangenen Saison von Ivan Ljubic gab es überhaupt nichts zu meckern. Der Mittelfeldmotor schaffte (wie auch Stefan Hierländer) die perfekte Saison, war in allen Spielen (37) im Einsatz. „Das gilt es heuer zu bestätigen“, weiß der 24-Jährige, der startklar ist. „Diesmal haben wir ja länger Urlaub gehabt, nicht bloß zwei Wochen. Ich war in Kroatien und daheim in Wien, die Batterien sind wieder voll.“