Kein Sommerloch bei Fleischhackers „Tafelrunde“

Im Rahmen des ORF-Kultursommers setzt ORF III heuer in gleich drei Ausgaben der Veranstaltungsreihe „Kabarett unter Sternen“ von Viktor Gernots Praterbühne auf beste Unterhaltung made in Austria. „Die Tafelrunde“ rund um Host Gerald Fleischhacker feiert dabei ihre Freiluft-Premiere (21.50 Uhr). Zu Gast sind in Ausgabe eins Hausherr Gernot, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer, die in gewohnter Manier die brisantesten und skurrilsten Themen des Monats humorvoll Revue passieren lassen.