Kinomuseum zeigt den ersten Film Klagenfurts

Sonderausstellung mit Fotos und Berichten

All diese Ereignisse werden in der neuen Sonderausstellung anhand von Fotos und Berichten anschaulich gemacht. Besonders interessant: Besucher können sich auch den ältesten Film der Stadt ansehen! Er wurde am 29. Juli 1911 anlässlich eines Besuches des Erzherzoges Karl Franz Joseph - der spätere Kaiser Karl I. - bei der Handwerker-Ausstellung gedreht.