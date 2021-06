Diebe stahlen vier Schlauchboote aus Jachtklub

In Zell am See (Pinzgau) haben Unbekannte vier Schlauchboote aus einem Jachtklub gestohlen. Die Täter zwickten dazu mit einem Bolzenschneider Vorhängeschlösser, Eisenketten, Seile und ein Fahrradschloss auf, berichtete die Polizei. Die Boote dienten Seglern, um auf ihre im Wasser liegenden Segelboote zu gelangen. Aufmerksam wurde man auf den Diebstahl, nachdem eine Schwimmerin am Dienstagabend im Uferbereich des Zeller Sees ein Bruchstück eines Vorhangschlosses fand.