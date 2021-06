„Landschaft erhalten ist ein Auftrag an uns alle!“

Wildwuchs bei Bodenaushubdeponien

„Massiv gestiegen ist auch die Zahl der Bodenaushubdeponien. Dies führt dazu, dass die meisten über Jahre nicht voll werden“, kritisiert Tschon den Wildwuchs in diesem Bereich. Das Land Tirol sei gefordert, hier ähnlich dem Konzept für Mülldeponien vor rund 20 Jahren regulierend einzugreifen. Handlungsbedarf wird auch beim Thema Baumschutz gesehen, wo das Land den Gemeinden ein Werkzeug in die Hand geben könnte. Außerdem auf der Wunschliste: Ein Pool an Ausgleichsflächen, den das Land vorhalten sollte.