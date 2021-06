Publikum in Güssing erwartet aufregender Sommer

Bereits am 10. Juli treten im KUZ Güssing die Söhne Mannheims auf und spielen unplugged. Am 14. August begeistern dann Vollblutmusiker Hans Theessink und Schriftsteller Michael Köhlmeier im Freilichtmuseum Gerersdorf. Stimmen imitieren kann Kabarettistin Nadja Maleh bekannterweise - und bringt ihr Publikum am 28. August garantiert zum Lachen.