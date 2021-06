„Das Publikum hat wieder Lust auf Musik“

Startschuss mit Rarität

Dennoch will er die Kapazitäten, auch wenn es ab Juli erlaubt wäre, nicht erhöhen und bleibt bei seinem geplanten Konzept: Kürzere Veranstaltungen vor reduziertem Publikum, dafür findet so gut wie jeder Programmpunkt zweimal statt: „Unser Publikum hat sehr positiv auf dieses Angebot, das ja auch mehr Beinfreiheit in den Konzerten bedeutet, reagiert. Also werden wir wohl auch in Zukunft dabei bleiben.“