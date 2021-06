Urlaubssaison könnte Herausforderung werden

Die Salzburger Behörden beteuern, dass die Delta-Variante in Salzburg keine größeren Cluster verursacht hat und alle Fälle gut eingekapselt sind – trotzdem ist Mediziner Richard Greil in Sorge. So glaubt er dass die anstehende Urlaubssaison Gefahren birgt. „Schließlich ist die Delta-Variante in anderen Ländern schon viel verbreiteter als bei uns. Teilweise sogar in Ländern mit sehr hoher Durchimpfungsrate“, erzählt der SALK-Primar. Weitere Öffnungsschritte sieht der Infektiologe dagegen als etwas unproblematischer an – unter einer Vorraussetzung. „Von den 3Gs ist die Impfung klar das Sicherste und somit der mit Abstand wichtigste Faktor. Also würde ich Öffnungsschritte an den Impffortschritt anpassen“, sagt er.