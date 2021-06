„Wird Zeit dauernd, bis Vertrauen wieder kommt“

Konkurse gebe es noch nicht so viele, weil die Förderungen und Stundungen beim Finanzamt sehr großzügig sind, so Dobcak. „Wenn das alles ausläuft, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Wir haben aber eine deutlich steigende Zahl an Anfragen bei Leuten, die ihr Lokal verkaufen wollen“, erklärt Dobcak.