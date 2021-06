EM-Spiele im Urlaub streamen: So funktioniert‘s

Die Corona-Fallzahlen lassen wieder Reisen zu und viele Österreicher fahren in den kommenden Wochen im In- oder Ausland in den Urlaub. Wer dabei seine Lieblingssendungen und die laufenden EM-Matches nicht verpassen will, hat eine unkomplizierte Möglichkeit, das TV-Programm mitzunehmen. Weil man SAT-Anlage oder Kabel-TV schlecht in den Koffer packen kann, ist Streaming hier das Zauberwort.