„Dolmen“: Action-RPG in bizarrer Sci-Fi-Welt

Prime Matter, das neue Gaming-Label von Koch Media, will nächstes Jahr mit „Dolmen“ ein Action-Rollenspiel veröffentlichen, das in einer bizarren Science-Fiction-Welt angesiedelt ist und spielerisch ein wenig an die „Dark Souls“-Reihe erinnern soll. Im ersten Trailer zeigen die Entwickler die Spielwelt, finanziert wurde das Spiel mithilfe der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. „Dolmen“ soll 2022 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen.