„Nicht einmal Profis würden dort springen“

Michael Pacher, der Bezirksleiter der Wasserrettung, begrüßt die „Krone“ vor der Dienststelle der Wasserrettung im Lienbacherweg in St. Gilgen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Romana Moser und Michael Jursitzka steht eine kleine Runde mit dem Motorboot an. Ziel: die Falkensteinwand. Dort, wo am Sonntag der junge Tennengauer Alexander K. in den Tod gesprungen ist. Vor den Augen seiner Freunde.