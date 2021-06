Bursche (25) stürzt bei Klippensprung in den Tod

Tragödie um einen jungen Klippenspringer am Wolfgangsee in St. Gilgen in Salzburg: Der 25-Jährige kam am Sonntag ums Leben, nachdem er aus sehr großer Höhe von der Falkensteinwand in den See gesprungen war. Er prallte auf dem Wasser auf und ging sofort unter. Die Absprunghöhe war rund 40 Meter - also deutlich über jener Absprungstelle, die normalerweise von den Klippenspringern genutzt wird, sagte Einsatzleiter Michael Pacher.