„Ein Leben in Würde und das bis zum Ende!“

Wien-Liesing, Erlaaer Platz 4 am Donnerstagvormittag: Vor den Türen des Tageshospizes pfeift der Wiener Wind, im Inneren des Caritas-Hauses St. Barbara steigt aus den Suppentöpfen in der Küche schon der Spargelcreme-Duft empor. Dazu auf dem Speiseplan: alternativ Nudelsuppe, als Hauptspeise Hühnerschnitzel mit Käse überbacken in einer cremigen Oberssoße, begleitet von Basmati-Reis und grünem oder Tomatensalat. Als Nachspeise Apfel- oder Mohnkuchen mit Schlagobers - das gemeinsame Essen ist Gold wert im Tageshospiz!