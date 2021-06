Beim Sturm-Start wurde Ilzer zum „Quälix“

„Zum Auftakt habe ich die Jungs gleich ein bisschen schocken müssen“, zwinkerte Ilzer nach dem knackigen Training. Heute geht er es milder an - nur eine Einheit und die zeitig am Vormittag. Schmalz und Ausdauer wird seine Truppe aber auch brauchen - im Herbst und (vielleicht ja länger) tanzen Jantscher und Co. auf drei Hochzeiten. Ilzer: „Da wollen wir überall gute Figur machen, den Klub super präsentieren. Und in der Bundesliga möchten wir wieder in die Meistergruppe. Die Burschen - das habe ich bei meiner Ansprache heute schon gemerkt - sind bereit und hungrig!“